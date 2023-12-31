Бойцы ВДВ в зоне спецоперации нарядили елки и украсили блиндажи гирляндами

Военнослужащие Воздушно-десантных войск готовятся встретить Новый год на позициях в зоне спецоперации. Несмотря на суровые условия, бойцы сумели создать себе праздничное настроение и даже нарядили елки.

«Настроение праздничное у нас никуда не делось. Мы ждем праздника, рады, довольны. Все к этому у нас готово. Решение украсить было общим. Есть куда выехать, закупить гирлянды - быт обустраиваем сами. Создаем атмосферу будучи далеко от дома, чтобы никто ни в чем не нуждался», - объяснил военнослужащий ВДВ с позывным «Кедр».

Личный состав подходит к вопросу украшения расположения самым серьезным образом. Домашний уют создается всеми бойцами.

Воины «крылатой пехоты» украсили блиндажи и землянки праздничными гирляндами, а также развесили на стенах полученные от школьников и студентов праздничные открытки и поздравительные письма.

«Безусловно, праздничная атмосфера будет. Мы повесили гирлянду, что то пытаемся сделать, что бы были дух Нового года и праздничная атмосфера. Самое главное, чтобы дух праздника был в сердце и всегда с нами», - сказал военнослужащий ВДВ с позывным «Бровка».

Создание праздничной атмосферы в зоне боевых действий позволяет бойцам немного расслабиться и почувствовать себя как дома, что существенно повышает их морально-психологическое состояние.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.