SHOT: верблюда, который убил сторожа под Омском, застрелили

Решение умертвить животное было принято по просьбе проживающих близ охотничьей базы граждан, которые сочли его опасным.

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В деревне Приозерка Омской области застрелили верблюда, который в субботу насмерть затоптал сторожа охотничьей базы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на местную жительницу.

«Расправу над животным учинил один из деревенских жителей, у которого было ружьё», - говорится в публикации.

Как утверждает SHOT, об этом его попросили соседи, которые сочли верблюда опасным.

Ранее в соцсетях были опубликованы кадры инцидента. На них видно, как мужчина пытается перевести животное за поводья с одного места на другое. В ответ на это верблюд сначала пытается укусить сторожа, а потом валит его на землю. Согласно информации прокуратуры, мужчина от полученных травм скончался в медучреждении.