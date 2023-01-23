SHOT: верблюда, который убил сторожа под Омском, застрелили
Решение умертвить животное было принято по просьбе проживающих близ охотничьей базы граждан, которые сочли его опасным.
© Фото: ghest_omsk, Telegram
В деревне Приозерка Омской области застрелили верблюда, который в субботу насмерть затоптал сторожа охотничьей базы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на местную жительницу.
«Расправу над животным учинил один из деревенских жителей, у которого было ружьё», - говорится в публикации.
Как утверждает SHOT, об этом его попросили соседи, которые сочли верблюда опасным.
Ранее в соцсетях были опубликованы кадры инцидента. На них видно, как мужчина пытается перевести животное за поводья с одного места на другое. В ответ на это верблюд сначала пытается укусить сторожа, а потом валит его на землю. Согласно информации прокуратуры, мужчина от полученных травм скончался в медучреждении.