Верблюд насмерть затоптал сторожа на охотничьей базе под Омском

По данным прокуратуры, животное нанесло мужчине смертельные ранения, после чего он скончался в медучреждении.

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В Омской области верблюд насмерть затоптал 51-летнего сторожа на охотничьей базе рядом с деревней Приозерка.

В социальных сетях появилась запись с камер видеонаблюдения. На кадрах видно, что мужчина подходит к верблюду, берет животное за поводья, после чего бьет.

По данным прокуратуры, трагедия произошла в субботу, 21 января. Мужчине были нанесены смертельные ранения, после чего он скончался, находясь в медучреждении.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка законности действий должностных лиц организации по обеспечению безопасности на территории охотничьей базы, а также соблюдению требований законодательства по содержанию животных», - говорится в сообщении прокуратуры.

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