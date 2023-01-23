Политолог Межевич сравнил страны Балтии с тремя синхронно лающими болонками

По его словам, последние годы российско-эстонские дипломатические отношения неуклонно идут по пути деградации по инициативе Таллина.

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Главный научный сотрудник Института Европы РАН, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич рассказал о состоянии российско-эстонских дипломатических отношений.

По его словам, последние лет семь они неуклонно идут по пути деградации по инициативе Таллина. Эстонская сторона последовательно сворачивала свое дипломатическое присутствие в РФ, и в соответствии с возможностями, которые предоставляет конвенция о дипломатических отношениях, она требовала то же самое и от российской стороны.

«Сейчас эстонский посол, который прославился своими зоологическими заявлениями, покинет Москву и поедет домой, наш посол тоже поедет домой. Останутся представлять страны советники-посланники. Это серьезное понижение», - сказал эксперт.

По его словам, в этом нет никакой проблемы, потому что и так фактически дипломатических отношений не было.

«Мы с Эстонией соседствующие государства, у нас есть пограничная инфраструктура, есть необходимость работы в области экологии и ЧС, есть инженерно-технические сооружения на границе, такие как плотины ГЭС. Эстония наплевала на все это», - заявил он.

Он заявил, что восемь человек представлять страну не могут. И фактически дипломатических отношений между Россией и Эстонией нет, что является результатом безумной деятельности внешнеполитического ведомства Эстонии, постоянных провокаций у российского посольства, попыток повредить дипломатическое имущество, демонстраций, провокаций у российский дипмиссии, митингов и т. д.

«Терпение дипломатического ведомства нашей страны закончилось. Мое личное мнение, что это надо было делать раньше, но у дипломатов наших больше источников информации. Уверен, что принято правильное решение», - добавил научный сотрудник.

По мнению Межевича, уровень дипломатических отношений России и Литвы давно понижен, там уже и так нет российского посла, а литовский посол Эйтвидас Баярунас давно «поехал домой».

«Вы знаете, бывает, иногда выйдешь на улицу, гуляет мужчина или женщина с тремя болонками. Всегда три болонки одновременно начинают лаять. Вот не бывает, чтобы одна лаяла, а две молчали. Они всегда вместе лают. И тут такая же ситуация», - сравнил специалист.

Напомним, 11 января МИД Эстонии сообщил послу РФ о необходимости до 1 февраля сократить число российских дипломатов до восьми. Министерство иностранных дел России в ответ решило понизить уровень диппредставительства в Эстонии до временного поверенного в делах.

Посол России должен покинуть Таллин одновременно с отъездом посла Эстонии из Москвы, то есть 7 февраля. Позже во внешнеполитическом ведомстве Латвии заявили, что Рига понизит уровень дипломатических отношений с РФ в знак солидарности с Эстонией с 24 февраля.