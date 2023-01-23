В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Политолог Межевич сравнил страны Балтии с тремя синхронно лающими болонками

Анна Назайкина
18:59 23.01.2023
По его словам, последние годы российско-эстонские дипломатические отношения неуклонно идут по пути деградации по инициативе Таллина.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Guo Chunju, Xinhua, Globallookpress
Читайте нас на:

Главный научный сотрудник Института Европы РАН, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич рассказал о состоянии российско-эстонских дипломатических отношений.

По его словам, последние лет семь они неуклонно идут по пути деградации по инициативе Таллина. Эстонская сторона последовательно сворачивала свое дипломатическое присутствие в РФ, и в соответствии с возможностями, которые предоставляет конвенция о дипломатических отношениях, она требовала то же самое и от российской стороны.

«Сейчас эстонский посол, который прославился своими зоологическими заявлениями, покинет Москву и поедет домой, наш посол тоже поедет домой. Останутся представлять страны советники-посланники. Это серьезное понижение», - сказал эксперт.

По его словам, в этом нет никакой проблемы, потому что и так фактически дипломатических отношений не было.

«Мы с Эстонией соседствующие государства, у нас есть пограничная инфраструктура, есть необходимость работы в области экологии и ЧС, есть инженерно-технические сооружения на границе, такие как плотины ГЭС. Эстония наплевала на все это», - заявил он.

Он заявил, что восемь человек представлять страну не могут. И фактически дипломатических отношений между Россией и Эстонией нет, что является результатом безумной деятельности внешнеполитического ведомства Эстонии, постоянных провокаций у российского посольства, попыток повредить дипломатическое имущество, демонстраций, провокаций у российский дипмиссии, митингов и т. д.

«Терпение дипломатического ведомства нашей страны закончилось. Мое личное мнение, что это надо было делать раньше, но у дипломатов наших больше источников информации. Уверен, что принято правильное решение», - добавил научный сотрудник.

По мнению Межевича, уровень дипломатических отношений России и Литвы давно понижен, там уже и так нет российского посла, а литовский посол Эйтвидас Баярунас давно «поехал домой».

«Вы знаете, бывает, иногда выйдешь на улицу, гуляет мужчина или женщина с тремя болонками. Всегда три болонки одновременно начинают лаять. Вот не бывает, чтобы одна лаяла, а две молчали. Они всегда вместе лают. И тут такая же ситуация», - сравнил специалист.

Напомним, 11 января МИД Эстонии сообщил послу РФ о необходимости до 1 февраля сократить число российских дипломатов до восьми. Министерство иностранных дел России в ответ решило понизить уровень диппредставительства в Эстонии до временного поверенного в делах.

Посол России должен покинуть Таллин одновременно с отъездом посла Эстонии из Москвы, то есть 7 февраля. Позже во внешнеполитическом ведомстве Латвии заявили, что Рига понизит уровень дипломатических отношений с РФ в знак солидарности с Эстонией с 24 февраля.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:55 В стране и мире
Reuters: в ЕС согласовали передачу Киеву еще 500 млн евро военной помощи
18:34 Спорт
Видео
На Australian Open охрана хотела отнять у болельщика сербский флаг за сходство с российским
18:27 В стране и мире
РИА Новости: Назарбаева выписали из больницы после операции на сердце
17:08 В стране и мире
Экс-глава МИД Польши предположил, что в Варшаве думали о разделе Украины в начале СВО
16:11 В стране и мире
Спецназ косовской полиции обстрелял машину с сербами
Популярное
Видео
Верблюд насмерть затоптал сторожа на охотничьей базе под Омском
Американский политик назвала голод на Украине крупнейшей аферой
Видео
Пройти торпедный аппарат: как выглядит курс подготовки для подводников
Экс-футболистка «Арсенала» рассказала, как фото с Путиным спасло ее от смерти
Видео
Путин рассказал, как у его мамы украли продуктовые карточки в блокадном Ленинграде
Видео
Российский боец взял с собой метиса лайки и волка в зону СВО
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.