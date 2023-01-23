Задержанного в Испании британца заподозрили в управлении яхтой Вексельберга

По данным правоохранителей, гражданин Соединенного Королевства мог заработать 800 тысяч евро.

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Задержанного в аэропорту Мадрида британца по запросу США заподозрили в попытке вывести из-под санкций яхту российского предпринимателя Виктора Вексельберга. За это он якобы мог получить 800 тысяч евро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Гражданской гвардии Испании.

В ведомстве отметили, что гражданин Великобритании владеет компанией, обслуживающей судно россиянина, которому запрещено действовать на рынках и с финансовыми структурами США. Утверждается, что он знал о санкциях в отношении владельца яхты.

«Следователи подсчитали, что задержанный и его компания заработали на управлении яхтой примерно более 800 тысяч евро», - утверждают в правоохранительных органах.

Напомним, в прошлом году бизнесмен Виктор Вексельберг попал под ограничения США. В результате были заблокированы его самолет и яхта.