За имя для крошки-панды проголосовали более 100 тысяч москвичей

Жители столицы выбирают из 10 вариантов имен, которые были подобраны вместе с китайскими специалистами.

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Более 100 тысяч москвичей проголосовали за имя для маленькой панды из Московского зоопарка, сообщается на сайте столичного мэра, передает «360».

Напомним, что проголосовать можно на «Активном гражданине». Жителям города предлагается на выбор 10 вариантов, которые были подобраны вместе с китайскими специалистами.

Ранее мэр Сергей Собянин объяснял, что по традиции имя для маленького бамбукового медвежонка начинают выбирать только через 100 дней с момента рождения. Сейчас малышка весит более 6,5 кг, у нее прорезались шесть зубов, также она научилась ползать.

В нашем Telegram-канале Zvezdanews опрос уже прошел, большинство пользователей отдали свои голоса за Машу (29%), Катюшу (28%) и Мо Мо (12%).