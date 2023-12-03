В Киеве прошел митинг за демобилизацию военнослужащих

Собравшиеся требовали вернуть домой мобилизованных и солдат срочной службы, которые находятся в рядах украинских вооруженных сил с начала спецоперации на Украине.

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Митинг в поддержку демобилизации военнослужащих ВСУ прошел на Украине у здания Киевской городской военной администрации. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua». собравшиеся требовали вернуть домой мобилизованных и солдат срочной службы, которые находятся в рядах украинских вооруженных сил с начала спецоперации на Украине.

Митинговали также родственники военнопленных, которые требовали возобновления обмена с российской стороной.

Накануне митинг с теми же требованиями прошел на Крещатике. Его участники выдвинули требование демобилизовать бойцов, которые находятся в рядах ВСУ больше 18 месяцев. Сообщалось об аналогичных акциях в ноябре и первые дни декабря в разных частях страны, в частности во Львове, Одессе, Сумах.

В украинской Раде обсуждают возможность законодательно закрепить право украинских военных на демобилизацию после 18 или 36 месяцев непрерывной службы, но решения по этому поводу пока нет. Петиция в пользу такого ограничения набрала 25 тысяч голосов, необходимых для рассмотрения Зеленским.

В то же время сам Зеленский анонсировал, что до конца текущей недели будет представлен новый комплексный план по мобилизации. Но этого не произошло. В западной прессе пишут о трениях между Зеленским и военными по поводу снижения возраста граждан для мобилизации с 27 до 25 лет. Окружение Зеленского опасается, что эта мера может привести к эскалации напряженности в обществе, сообщало Bloomberg. Кроме того, мобилизация молодежи может усилить поддержку «мира любой ценой» среди украинцев.