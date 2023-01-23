В РСПП не смогли подтвердить или опровергнуть уход Усманова из бюро правления

Ранее появилась информация о том, что бизнесмен решил выйти из правления общественной организации.

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В Российском союзе промышленников и предпринимателей не смогли подтвердить телеканалу «Звезда» информацию об уходе из бюро правления основателя одного из крупнейших горно-металлургических холдингов Алишера Усманова. При этом в пресс-службе РСПП не смогли и опровергнуть появившиеся ранее данные об обращении бизнесмена.

«Мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть данный сюжет», - отметили в Российском союзе промышленников и предпринимателей.

Напомним, ранее в РБК сообщили, что Алишер Усманов попросил освободить его от членства в бюро правления РСПП. Согласно опубликованному в Telegram-канале BRIEF снимку заявления миллиардера, бизнесмен попросил освободить его от членства в бюро «в связи с выходом на пенсию и отходом от активной деятельности».

По данным источника РБК, обращение о выходе из правления общественной организации рассмотрят в среду, 25 января.