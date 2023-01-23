РБК: Усманов попросил освободить его от членства в бюро РСПП

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Бизнесмен и основатель одного из крупнейших горно-металлургических холдингов России Алишер Усманов попросил освободить его от членства в бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Об этом сообщает РБК, ссылаясь на источник, близкий к организации.

Согласно опубликованной Telegram-каналом BRIEF фотографии заявления миллиардера на имя главы РСПП, Усманов попросил освободить его от членства в бюро «в связи с выходом на пенсию и отходом от активной деятельности». По данным другого источника РБК, обращение предпринимателя о его выходе из правления общественной организации будет рассмотрено в среду, 25 января.

Представитель РСПП пока никак не прокомментировал данную информацию.

Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что российский бизнес в нынешних условиях будет искать новых международных партнеров, а также новые логистические цепочки и способы привлечения средств. Он отметил, что задействованы антикризисные меры, которые были отработаны во время пандемии коронавируса.