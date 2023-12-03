Вирусолог рассказал, придет ли загадочная болезнь из Китая в Россию

Вероятность того, что возбудитель инфекции окажется в России, остается, но пока еще рано «вообще что-либо говорить и бояться», сказал специалист.

© Фото: Cfoto, Keystone Press Agency, Global Look Press

Легочная инфекция, которая распространилась в Китае, а потом в Европе, может прийти и в Россию, заявил радиостанции «Говорит Москва» вирусолог Виктор Ларичев.

В КНР заболевание поражает в основном детей, у них наблюдают высокую температуру, озноб, образование «узелков» в легких и отсутствие кашля. Особенность заболевания состоит в том, что при лечении некоторые антибиотики, например пенициллин, не оказывают нужного действия.

По словам Ларичева, пока даже нельзя наверняка сказать, вирусное это заболевание или бактериальное. Вероятность того, что возбудитель инфекции окажется в России, остается, но пока еще рано «вообще что-либо говорить и бояться», сказал специалист.

Вирусолог сказал, что сейчас нет данных о какой-либо высокой смертности от заболевания. Вероятнее всего, «переболеем, и пройдет все», добавил Ларичев.

Заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский призвал не паниковать из-за этого заболевания и доверять китайским ученым. Он сослался на последние данные, которые показывают, что у всех заболевших нашли уже известные возбудители респираторных заболеваний. Новых вирусов медики пока не наблюдают.

Ранее сообщалось о волне микоплазменной пневмонии в КНР, других странах Азии и Европы. В частности, в Дании заболеваемость достигла эпидемического уровня. Пока медики сходятся на том, что это уже известная бактериальная инфекция, которая дала всплеск после снятия ковидных ограничений.