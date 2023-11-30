Daily Mail: пневмония «из Китая» накрывает Данию, Швецию и Францию

Особенность этой бактериальной инфекции состоит в том, что при ее лечении некоторые антибиотики, например пенициллин, не оказывают никакого эффекта.

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Дания страдает от всплеска пневмонии того же типа, которая «потрясла Китай и вызвала опасения новой пандемии», пишет британская газета Daily Mail.

Руководители здравоохранения страны говорят, что заболеваемость так называемой микоплазменной пневмонией достигла эпидемического уровня. Особенность этой бактериальной инфекции состоит в том, что при ее лечении некоторые антибиотики, например пенициллин, не оказывают никакого эффекта.

Пекин указал на тот же патоген, который частично виновен в «загадочной» волне пневмонии в этой стране, отмечает издание. Заболевание характеризуется опасным воспалением легких у детей.

Датские медики сообщили, что за последние пять недель показатели заражения утроились, и предупредили, что этой зимой заболеет еще больше детей. Это произошло всего через несколько дней после того, как Нидерланды сообщили о тревожном всплеске пневмонии у детей, а также после аналогичных сообщений из соседней Швеции.

Атипичная микоплазменная пневмония вызывает гриппоподобное заболевание, иногда называемое «ходячей пневмонией». Дания обычно страдает от общенациональных эпидемий этой инфекции примерно каждые четыре года, осенью и в начале зимы. Последняя вспышка была зарегистрирована в 2018 году, поэтому в стране ожидали всплеска. Медики говорят, что ждали высокой заболеваемости с тех пор, как закрыли страну после пандемии COVID.

Во Франции врачи тоже взяли под наблюдение «атипичную» бактерию, после того как в конце ноября выросло число легочных инфекций среди детей, особенно в возрасте от 6 до 15 лет, сообщает BFMTV. Министр здравоохранения страны Орельен Руссо заверил, что это «бактерия, которую мы хорошо знаем», и отметил рост во всех европейских странах.

Как отмечается, карантинные меры, призванные прервать передачу коронавируса, прервали естественное распространение других инфекций. В результате страны стали более уязвимыми к более масштабным вспышкам этих болезней.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) запросила у Китая дополнительные данные о вспышке пневмонии у детей. В Китае настаивают на том, что всему виной является восстановление респираторных заболеваний после карантина, а не совершенно новый вирус.