Эстония отдаст Украине все свои 155-мм гаубицы Андрей Аркадьев Украина получит от Эстонии десятки 155-мм гаубиц FH-70 и 122-мм гаубицы Д-30, тысячи артиллерийских снарядов калибром 155 мм, сотни противотанковых гранатометов M2 Carl-Gustaf.

© Фото: General Staff of the Armed Forces of Ukraine, CC BY 4.0, Wikimedia

