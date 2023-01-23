Эстония отдаст Украине все свои 155-мм гаубицы

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Таллин отдаст Киеву все свои 155-мм гаубицы FH-70, заявил посол Эстонии на Украине Каймо Кууск. Его слова приводит пресс-служба посольства в Facebook* (принадлежит признанной в РФ экстремистской и запрещенной компании Meta*).

Поставка гаубиц входит в пакет военной помощи для Украины, куда также включены 122-мм гаубицы Д-30, артиллерийские снаряды и противотанковые гранатометы Carl Gustaf М2.

Напомним, министры обороны стран НАТО на встрече контактной группы по поддержке Украины на авиабазе Рамштайн не смогли договориться о поставке Киеву немецких танков Leopard 2. Между тем ранее в Польше заявили о готовности передать эти боевые машины. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Берлин не будет препятствовать поставке немецких танков со стороны Варшавы.

Стоит отметить, что с начала года характер военной помощи для Украины изменился. Киев стал больше получать вооружения и техники, которые можно применять в наступлении. Американский пакет включает боевые машины пехоты (БМП) Bradley, тяжелые бронемашины Stryker, военные автомобили Humvee, многоцелевые автомобили MRAP, бронетранспортеры М113. Великобритания передаст свои танки Challenger 2.

В свою очередь, Франция поставит Киеву легкие колесные танки AMX-10RC. Также накануне французский президент Эммануэль Макрон не исключил передачу Украине танков Leclerc.

* Facebook принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории России.