На опубликованной записи видно, как люди в военной форме заводят молодого человека в медицинский автомобиль.

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В Одессе сотрудников военкомата уличили в использовании машин скорой помощи для поиска подходящих под призыв мужчин. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

На опубликованной записи видно, как люди в военной форме заводят человека в медицинскую машину. Местные жители утверждают, что таким образом работники военкомата отлавливают мужчин для отправки в ряды националистов.

Напомним, недавно в США заговорили о последнем шансе для Украины. Обозреватель The Hill, ветеран боевых действий и опытный юрист Джим Джонс заявил, что Украина теряет шансы на победу в конфликте с Россией.

По мнению эксперта, украинские боевики «отчаянно нуждаются в значительном количестве боевых танков, чтобы выйти из тупика».