В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Политолог Воскресенский заявил, что Киреев мог стать жертвой «разборок» спецслужб Украины и Запада

Анна Назайкина
16:23 23.01.2023
По словам эксперта, в любой стране может быть несинхронность информации в спецслужбах, однако это не значит, что нужно убивать человека без суда и следствия и «выкидывать его как бродячее животное».
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Belarusian Foreign Ministry, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Белорусский политолог, политик и бизнесмен Юрий Воскресенский объяснил, почему убийство украинского переговорщика Дениса Киреева в Киеве является тревожным сигналом для западных партнеров страны.

По мнению эксперта, особенно цинично в этой истории выглядит комментарий советника руководителя офиса президента Украины Михаила Подоляка, который объяснил убийство сотрудниками СБУ Киреева отсутствием координации в работе спецслужб.

«На мой взгляд, и Подоляк, и офис президента, и Зеленский должны ответить, как без суда, без следствия убили в центре города гражданина Украины, который, как оказалось, еще и работал на специальную службу. Это говорит о том, что киевский режим не остановится ни перед чем для достижения своей цели», - сказал он.

Воскресенский считает, что расправа над Киреевым была «сигналом», «звоночком», который тогда еще был дан западным партнерам о том, что с киевским режимом лучше не иметь дело, потому что «он в любой момент выйдет из-под контроля».

«Особенно в связи с поставками оружия это очень опасно, потому что это же оружие может быть направлено против западных партнеров в той или форме. Хотя бы даже в виде передачи европейским ОПГ», - добавил политолог.

Он отметил, что в любой стране может быть несинхронность информации в спецслужбах, однако это не значит, что нужно убивать человека без суда и следствия и «выкидывать его как бродячее животное».

«Возможно, это не только разборки украинских спецслужб, но и каких-то западных спецслужб руками украинских спецслужб», - предположил Воскресенский.

Ранее начальник ГУР Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что убийство участника переговорного процесса с Россией могло быть выгодно тем людям, которые хотели помешать Киеву, так как задачей Киреева на переговорах было «выиграть время» для украинских военных.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:11 В стране и мире
Спецназ косовской полиции обстрелял машину с сербами
15:42 В стране и мире
SHOT: блогеру Эдварду Билу грозит уголовное дело за дискредитацию армии
15:28 В стране и мире
Латвия понизит уровень дипломатических отношений с Россией с 24 февраля
14:34 В стране и мире
РБК: Усманов попросил освободить его от членства в бюро РСПП
14:04 В стране и мире
РИА Новости: Мау проходит лечение в Израиле в связи с тяжелой болезнью
Популярное
Видео
Верблюд насмерть затоптал сторожа на охотничьей базе под Омском
Американский политик назвала голод на Украине крупнейшей аферой
Видео
Пройти торпедный аппарат: как выглядит курс подготовки для подводников
Экс-футболистка «Арсенала» рассказала, как фото с Путиным спасло ее от смерти
Видео
Путин рассказал, как у его мамы украли продуктовые карточки в блокадном Ленинграде
Видео
Российский боец взял с собой метиса лайки и волка в зону СВО
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.