Политолог Воскресенский заявил, что Киреев мог стать жертвой «разборок» спецслужб Украины и Запада

По словам эксперта, в любой стране может быть несинхронность информации в спецслужбах, однако это не значит, что нужно убивать человека без суда и следствия и «выкидывать его как бродячее животное».

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Belarusian Foreign Ministry, GlobalLookPress

Белорусский политолог, политик и бизнесмен Юрий Воскресенский объяснил, почему убийство украинского переговорщика Дениса Киреева в Киеве является тревожным сигналом для западных партнеров страны.

По мнению эксперта, особенно цинично в этой истории выглядит комментарий советника руководителя офиса президента Украины Михаила Подоляка, который объяснил убийство сотрудниками СБУ Киреева отсутствием координации в работе спецслужб.

«На мой взгляд, и Подоляк, и офис президента, и Зеленский должны ответить, как без суда, без следствия убили в центре города гражданина Украины, который, как оказалось, еще и работал на специальную службу. Это говорит о том, что киевский режим не остановится ни перед чем для достижения своей цели», - сказал он.

Воскресенский считает, что расправа над Киреевым была «сигналом», «звоночком», который тогда еще был дан западным партнерам о том, что с киевским режимом лучше не иметь дело, потому что «он в любой момент выйдет из-под контроля».

«Особенно в связи с поставками оружия это очень опасно, потому что это же оружие может быть направлено против западных партнеров в той или форме. Хотя бы даже в виде передачи европейским ОПГ», - добавил политолог.

Он отметил, что в любой стране может быть несинхронность информации в спецслужбах, однако это не значит, что нужно убивать человека без суда и следствия и «выкидывать его как бродячее животное».

«Возможно, это не только разборки украинских спецслужб, но и каких-то западных спецслужб руками украинских спецслужб», - предположил Воскресенский.

Ранее начальник ГУР Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что убийство участника переговорного процесса с Россией могло быть выгодно тем людям, которые хотели помешать Киеву, так как задачей Киреева на переговорах было «выиграть время» для украинских военных.