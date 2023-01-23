Глава ГУР Украины заявил, что у убитого Киреева была задача затянуть переговоры с РФ

По словам Буданова, в день убийства переговорщик направлялся в штаб-квартиру СБУ, его задержали сотрудники украинских спецслужб и убили в своем автомобиле.

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За убийством члена украинской делегации на переговорах с Россией Дениса Киреева могли стоять люди, которые стремились не дать ему участвовать в переговорном процессе. Об этом «Радио Свобода»* (признано на территории РФ иностранным агентом) заявил начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.

По его словам, мужчину убили сотрудники Службы безопасности страны в машине, после того как задержали его в Киеве. Кроме того, Буданов заявил, что знает имена тех, кто совершил это преступление.

Буданов уточнил, что в день убийства Киреев направлялся в штаб-квартиру СБУ. Других подробностей начальник управления не раскрыл, объяснив это тайной следствия.

Кроме того, глава украинской военной разведки заявил, что ГУР отправил Киреева на переговорный процесс с российской стороной, чтобы «затянуть процесс» и таким образом «выиграть время» для подготовки украинской армии.

Напомним, что участник переговоров с Россией Киреев был убит в марте 2022 года. Ряд украинских изданий передавали, что он погиб «при задержании сотрудниками СБУ». Как утверждалось, его подозревали в государственной измене.

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