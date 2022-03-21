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Блогер Эдвард Бил получил реальный срок

Роман Захаров
13:06 21.03.2022
Суд назначил популярному пранкеру один год и два месяца колонии общего режима.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Блогер Эдвард Бил приговорен к реальному сроку лишения свободы в рамках повторного рассмотрения дела о ДТП. Об этом сообщает корреспондент «Звезды» из зала суда.

Известного пранкера взяли под стражу прямо в зале судебного заседания. Согласно приговору, в местах лишения свободы он может пробыть один год и два месяца. Отбывать наказание Бил будет в колонии общего режима.

Несколькими днями ранее государственный обвинитель столичной прокуратуры выступил с предложением назначить Билу наказание в виде года и четырех месяцев тюрьмы с лишением права на три года заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Резонансное ДТП произошло в Москве 1 апреля прошлого года. Эдвард Бил, управлявший автомобилем Audi, выехал на встречную полосу и врезался в легковушку. В результате аварии сотрудница аппарата Госдумы Мария Артемова получила травмы и в тяжелом состоянии была доставлена в больницу. В данный момент передвигаться женщина может только в инвалидной коляске. 

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