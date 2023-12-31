В Московском зоопарке отчитались о рекордном потомстве капибар

В Московском зоопарке рассказали о появлении на свет двух детенышей капибар, новое потомство родилось 15 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.

«Это уже третье потомство для их родителей: Кузьмы и Малой. Первый детеныш в прошлом году отправился в Екатеринбург, а еще трое сейчас живут вместе с семьей – они родились этим летом», - говорится в сообщении зоопарка в Telegram-канале.

В зоопарке добавили, что роды прошли хорошо и без вмешательства ветврачей, они наблюдали в отдалении. Детеныши почти сразу же начали взаимодействовать со своим родственниками, хотя и не отходят далеко от матери. Сейчас они уже даже могут передвигаться самостоятельно и пытаются пробовать взрослую пищу.

На кадрах, опубликованных зоопарком, малышам всего четыре дня. На видео видно, как малыши прижимаются к маме-капибаре.

Ранее в четверг пресс-служба Московского зоопарка также делилась видеороликом, как малышка-панда знакомится со своей игрушкой. По словам гендиректора Светланы Акуловой, мама-панда отпускает детеныша из-под своей опеки всего на несколько мгновений.