МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Московском зоопарке отчитались о рекордном потомстве капибар

Детеныши родились у капибар Кузьмы и Малой, они уже могут самостоятельно передвигаться и даже пытаются пробовать взрослую пищу.
Елизавета Кондрикова 2023-12-31 05:35:01
© Фото: Moscowzoo_official, Telegram © Видео: Moscowzoo_official, Telegram

В Московском зоопарке рассказали о появлении на свет двух детенышей капибар, новое потомство родилось 15 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.

«Это уже третье потомство для их родителей: Кузьмы и Малой. Первый детеныш в прошлом году отправился в Екатеринбург, а еще трое сейчас живут вместе с семьей – они родились этим летом», - говорится в сообщении зоопарка в Telegram-канале.

В зоопарке добавили, что роды прошли хорошо и без вмешательства ветврачей, они наблюдали в отдалении. Детеныши почти сразу же начали взаимодействовать  со своим родственниками, хотя и не отходят далеко от матери. Сейчас они уже даже могут передвигаться самостоятельно и пытаются пробовать взрослую пищу.

На кадрах, опубликованных зоопарком, малышам всего четыре дня. На видео видно, как малыши прижимаются к маме-капибаре.

Ранее в четверг пресс-служба Московского зоопарка также делилась видеороликом, как малышка-панда знакомится со своей игрушкой. По словам гендиректора Светланы Акуловой, мама-панда отпускает детеныша из-под своей опеки всего на несколько мгновений.

#московский зоопарк #потомство #детеныши #капибары
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»