Политолог Кортунов предположил, что СБУ могла по ошибке принять Киреева за шпиона

Эксперт обратил внимание, что даже если его и подозревали в государственной измене, то должно было начаться следствие.

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Гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в беседе со «Звездой» прокомментировал слова начальника ГУР Министерства обороны Украины Кирилла Буданова об убийстве переговорщика Дениса Киреева.

Ранее глава управления рассказал, что убийство участника переговорного процесса с Россией могло быть выгодно тем людям, которые хотели помешать Киеву, так как задачей Киреева на переговорах было «выиграть время», чтобы у армии страны было больше возможности подготовиться.

«По всей видимости, была совершена ошибка. СБУ приняла за шпиона, какого-то российского агента, что потом не подтвердилось. В общем-то людям, которые занимались переговорами... было ясно, что никакой не шпион, агент», - сказал политолог.

Кортунов обратил внимание, что даже если его и подозревали в государственной измене, то должны были быть соблюдены положенные процедуры, должно было начаться следствие.

«В любом случае, если бы даже какие-то подозрения в отношении него существовали, существуют какие-то процедуры, существует следствие, суд. Насколько я понимаю, его устранили без всяких юридических тонкостей. Это в любом случае неправильно», - добавил политолог.

По словам гендиректора Российского совета по международным делам, вызывает удивление, что глава украинской военной разведки Буданов это признал - в таких ситуациях обычно все «отрицают до последнего».