В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Аналитик Оленченко: ухудшение дипотношений с Россией - следствие политики Таллина

Семен Лавров
15:04 23.01.2023
По мнению научного сотрудника РАН, эстонская сторона проводит политику, направленную на заморозку и сокращение дипломатических взаимоотношений с РФ.
Аналитик Оленченко: ухудшение дипотношений с Россией - следствие политики Таллина
© Фото: CHROMORANGE, Bilderbox, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Снижение уровня дипломатических отношений между Москвой и Таллином, о котором заявили сегодня в российском Министерстве иностранных дел, является ответной мерой на политику Эстонии. Об этом заявил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

По его мнению, прибалтийское государство стремится всячески заморозить, ослабить и сократить связи с нашей страной. В России на подобные действия реагируют.

«У нас это вызывает сожаление, обеспокоенность», - цитирует специалиста RT.

Информация о том, что МИД РФ снижает уровень дипотношений с Эстонией до временного поверенного в делах, была опубликована на официальном сайте ведомства в понедельник. В сообщении также говорилось, что эстонский посол в Москве Маргус Лайдре должен покинуть Россию 7 февраля.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:42 В стране и мире
SHOT: блогеру Эдварду Билу грозит уголовное дело за дискредитацию армии
15:28 В стране и мире
Латвия понизит уровень дипломатических отношений с Россией с 24 февраля
14:34 В стране и мире
РБК: Усманов попросил освободить его от членства в бюро РСПП
14:20 Армия
Видео
В Минобороны России сообщили об уничтожении вражеской РСЗО HIMARS вместе с расчетом
14:04 В стране и мире
РИА Новости: Мау проходит лечение в Израиле в связи с тяжелой болезнью
Популярное
Видео
Верблюд насмерть затоптал сторожа на охотничьей базе под Омском
Американский политик назвала голод на Украине крупнейшей аферой
Видео
Пройти торпедный аппарат: как выглядит курс подготовки для подводников
Экс-футболистка «Арсенала» рассказала, как фото с Путиным спасло ее от смерти
Видео
Путин рассказал, как у его мамы украли продуктовые карточки в блокадном Ленинграде
Видео
Российский боец взял с собой метиса лайки и волка в зону СВО
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.