Аналитик Оленченко: ухудшение дипотношений с Россией - следствие политики Таллина

По мнению научного сотрудника РАН, эстонская сторона проводит политику, направленную на заморозку и сокращение дипломатических взаимоотношений с РФ.

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Снижение уровня дипломатических отношений между Москвой и Таллином, о котором заявили сегодня в российском Министерстве иностранных дел, является ответной мерой на политику Эстонии. Об этом заявил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

По его мнению, прибалтийское государство стремится всячески заморозить, ослабить и сократить связи с нашей страной. В России на подобные действия реагируют.

«У нас это вызывает сожаление, обеспокоенность», - цитирует специалиста RT.

Информация о том, что МИД РФ снижает уровень дипотношений с Эстонией до временного поверенного в делах, была опубликована на официальном сайте ведомства в понедельник. В сообщении также говорилось, что эстонский посол в Москве Маргус Лайдре должен покинуть Россию 7 февраля.