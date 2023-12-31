Горемыкин наградил отличившихся в боях на Южно-Донецком направлении

Заместитель Министра обороны Российской Федерации - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин прибыл в зону спецоперации, чтобы лично вручить государственные награды отличившимся бойцам группировки войск «Восток».

Военнослужащие были отмечены за отвагу и героизм при выполнении боевых задач на Южно-Донецком направлении. Генерал-полковник тепло поприветствовал бойцов, пообщался с ними и поздравил с наступающим Новым годом.

«Вы продемонстрировали верность присяге, верность России. Вами гордится вся страна, Вооруженные Силы, ваши близкие. Спасибо вам, ребята. Пользуясь тем, что до Нового года осталось совсем немного, искренне поздравляю вас», - сказал Горемыкин.

Церемония награждения отличившихся военнослужащих состоялась прямо на боевых позициях группировки войск «Восток».

«Сегодня приехал замминистра обороны, наградил медалью "За воинскую доблесть". Это очень приятно, лично получить награду от такого человека. Родом я из Забайкалья, мы с моим расчетом разбили опорный пункт противника», - поделился командир орудия группировки войск «Восток» с позывным «Археолог».

А накануне замминистра обороны РФ Горемыкин отметил заслуженными наградами бойцов Южного военного округа и Воздушно-десантных войск, выполнявших задачи на Запорожском направлении. Военнослужащим были вручены ордена Мужества, медали «За отвагу» и «За спасение погибавших», а также знаки отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский крест IV степени.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.