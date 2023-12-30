Горемыкин вручил госнаграды отличившимся в боях на Запорожском направлении

Заместитель министра обороны Российской Федерации - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин наградил военнослужащих Южного военного округа (ЮВО) и Воздушно-десантных войск (ВДВ), которые отличились при выполнении боевых задач на Запорожском направлении.

Церемония награждения прошла в зоне специальной военной операции. Российским бойцам, проявившим отвагу, мужество и героизм в боях на данном направлении, были вручены ордена Мужества, медали «За отвагу» и «За спасение погибавших», а также знаки отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский Крест IV степени.

Замглавы МО РФ поздравил военнослужащих с полученными государственными наградами, поблагодарил за службу и личный вклад в общее дело, отметив высокий боевой дух бойцов, выполняющих задачи на передовой.

«Штурмовали позиции противника. После того, как мы выполнили поставленную задачу, в ходе артиллерийского обстрела моя группа начала нести потери. Я дал команду своим отходить, чтобы они помогли тридцатым. Сам с товарищами ранеными остался, оказывал им помощь. В итоге задача была выполнена», - поделился командир взвода с позывным «Волга».

Боец также рассказал, что на данном направлении интенсивно работала техника ВСУ, поставленная странами НАТО, «но все задумки противника свелись к нулю».

«Они говорили, что она неубиваемая. Так же горит, горит как спички. Все, что они говорят, просто накручивают», - отметил военнослужащий.

По словам командира взвода, когда есть возможность, бойцов возят на полигон, где они совершенствуют свои навыки. Занятия проводят инструкторы с большим опытом, подчеркнул он.

Ранее генерал армии Валерий Герасимов отметил отличившихся при освобождении Марьинки бойцов, вручив им государственные награды. Бойцы получили из рук начальника Генштаба ВС РФ ордена Мужества, медали «За отвагу» и «За храбрость», знаки отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский Крест IV степени, а также памятные подарки.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.