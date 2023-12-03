Киссинджер в последнем интервью выступил против государства Палестина

По мнению бывшего госсекретаря, для обеспечения разрешения палестино-израильского конфликта необходимо вести переговоры между Израилем и арабским миром, а не с ХАМАС.

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Миру необходимо отказаться от идеи «два государства для двух народов» и создания независимого палестинского государства, а также отдать Западный берег Иордании, заявил экс-госсекретарь США Генри Киссинджер в своем, предположительно, последнем интервью для издания Politico.

«Я считаю, что необходимо отдать Западный берег под контроль Иордании, а не стремиться к решению проблемы двух государств, в результате которого одна из двух территорий будет полна решимости свергнуть Израиль», - сказал Киссинджер.

Он добавил, что создание двух независимых государств не станет гарантией мира в будущем на Ближнем Востоке и дальнейшего ненападения на Израиль. Он указал на то, что за последние два года ситуация в регионе сильно ухудшилась, стала даже серьезнее, чем в 2005 году.

По мнению Киссинджера, необходимо вести мирные переговоры не между палестинским движением ХАМАС и Израилем, а между Израилем и арабским миром в целом. Также он добавил, что США «должны» оказывать более решительную поддержку в этом вопросе.

Бывший госсекретарь США скончался в четверг 30 ноября на 101-м году жизни. Согласно опросу журнала Foreign Policy, он был признан самым эффективным государственным секретарем США за последние 50 лет.

Президент России Владимир Путин назвал Киссинджера «глубоким и незаурядным» человеком. Президент добавил, что сохранит «самую светлую память» о нем.