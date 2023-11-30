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Путин оценил вклад Киссинджера в разрядку напряженности с США

Ян Брацкий
11:26 30.11.2023
Российский лидер назвал Генри Киссинджера глубоким и незаурядным человеком.
Путин оценил вклад Киссинджера в разрядку напряженности с США
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким ушедшего из жизни экс-госсекретаря США Генри Киссинджера. Российский лидер назвал его выдающимся дипломатом, мудрым и дальновидным государственным деятелем.

«Мне довелось много раз лично общаться с этим глубоким, незаурядным человеком, и я, несомненно, сохраню самую светлую память о нем», - отметил президент.

Путин также сказал, что Генри Киссинджер на протяжении многих десятилетий пользовался заслуженным авторитетом. С его именем связана прагматическая линия, позволившая добиться разрядки напряженности, которая дала возможность Москве и Вашингтону выйти на ключевые договоренности.

Генри Киссинджер скончался в возрасте 100 лет. По мнению его помощника Джеймса Бейкера, его уход из жизни - потеря одного из самых знаковых дипломатов.

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