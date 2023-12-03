РВИО: 2 млн солдат считаются без вести пропавшими в Великую Отечественную войну

Неизвестных солдат, благодаря стараниям поисковиков, становится меньше, однако учитывая «темп» этой работы - опознание воинов, выяснение их судеб, перезахоронение останков - потребуется еще несколько десятков лет.

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Более двух миллионов советских солдат все еще считаются пропавшими без вести в Великую Отечественную войну, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков. Поисковые работы павших воинов продолжается, но учитывая «темп» этой работы, потребуется несколько десятков лет, считает историк. Так как работа обусловлена сложными процессами - опознанием воинов, выяснением их судеб, перезахоронением останков.

Мягков уточнил, что в начале 90-х годов комиссия Генштаба Вооруженных сил России сообщила о 8,6 миллионов солдат, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. С момента создания РВИО его поисковые отряды нашли более 11 тысяч останков советских бойцов, из них 800 человек удалось идентифицировать.

«Благодаря обнаруживаемым вместе с останками солдатским медальонам и подписанным вещам (котелкам, ложкам и так далее), также восстанавливаются конкретные имена павших», - передает слова Мягкова РИА Новости.

На помощь поисковикам, по словам историка, могут прийти внедряемые сегодня технологии искусственного интеллекта. Он выразил надежду, что благодаря ИИ в будущем станет возможным идентифицировать личность бойца и восстановить его внешность по останкам.

Напомним, 3 декабря в России отмечается День Неизвестного Солдата. Историческая дата была введена Федеральными законом «О днях воинской славы и памятных датах России» от 4 ноября 2014 года и призвана увековечить память, воинскую доблесть и бессмертный подвиг российских и советских воинов, которые погибли в ходе боевых действий на территории страны или за ее пределами, и чьи имена остались неизвестными.

Ко Дню Неизвестного Солдата Министерство обороны России запустило специальный историко-познавательный раздел «В памяти непрерванный полет: хроника экипажа морского разведчика МБР-2». В начале этого года поисковики отряда «Находка» обнаружили на озере Дехино Новгородской области советскую летающую лодку, судьбу которой помогли воссоздать сотрудники Центрального архива Минобороны России. МО РФ обнародовало архивные материалы, благодаря которым удалось восстановить имена всех членов экипажа (Валентин Новоселов, Георгий Репин, Дмитрий Гаврилов, Константин Снегур, Анатолий Мурашев, Самуил Гольберг) и выяснить их судьбу.