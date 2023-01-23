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Врач Бабак заявил, что газовые плиты не могут вызывать у детей астму

Анна Касаткина
13:24 23.01.2023
От постоянного вдыхания газов возникает другой недуг - хроническая обструктивная болезнь легких, пояснил специалист.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Jochen Tack, imagebroker.com, GlobalLookPress
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Научное исследование, которое указывает на связь использования газовых плит с астмой у детей, является некорректным, так как это заболевание в подавляющем числе случаев вызвано аллергическими реакциями. Об этом в беседе со «Звездой» заявил профессор кафедры физиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ, врач-пульмонолог Сергей Бабак.

По его словам, большинство астм - аллергические, некоторые могут возникать из-за других факторов, например, астма физического усилия. Однако от вдыхания газов возникает другой недуг - хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), уточнил врач.

«От длительного вдыхания газов и патогенных частиц возникает другая болезнь под названием "бронхит", а следом за бронхитом - ХОБЛ. Но чтобы возникла эта болезнь, нужны годы воздействия этих газов на организм человека, регулярного воздействия длительностью 10, 15, 20 лет. Если ребенок 20 лет будет подвергаться воздействию газа, какого возраста он станет? Поэтому эту болезнь видят у взрослых. Вроде бы считается, что эта болезнь возможна у детей, если у них изначально была патология - недоношенность, патология легочная была заложена генетически», - сказал Бабак.

При этом он полагает, что при правильном использовании газовой плиты болезнь человеку не угрожает.

«Нужно соблюдать правила просто установки газовых плит, вытяжек, подводки газа, тогда это безопасно», - подчеркнул специалист.

Ранее агентство Bloomberg рассказало об исследовании, согласно которому 12,7% случаев детской астмы в США могут быть связаны с использованием газовых плит.

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