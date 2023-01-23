Кремль: Путин не делал никаких заявлений об участии в выборах президента в 2024 году

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, знают ли в Кремле, что Центральная избирательная комиссия начала подготовку к проведению выборов главы государства и ведется ли такая работа в Кремле.

«Это рабочий процесс. ЦИК выполняет свои функции... Еще пока рано (говорить о начале подготовки Кремля к президентским выборам), не началась кампания. В Кремле очень много текущих дел, вы видите, у президента очень активный график и насыщенная повестка дня», - сказал он.

Дмитрий Песков отметил, что пока российский лидер никак не комментировал данную тему, отвечая на вопрос, в настоящий момент идет работа в обычном рутинном режиме.

«Президент никаких заявлений на этот счет не делал. Пока, я еще раз повторяю, продолжается работа в рамках обычного рутинного рабочего графика президента», - добавил пресс-секретарь.

Кроме того, в Кремле объяснили, почему указ президента о частичной мобилизации продолжает действовать. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что указ действует потому, что кроме призыва граждан он включает в себя и другие мероприятия.