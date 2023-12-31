Американский БПЛА нарушил воздушное пространство Сирии

Беспилотный летательный аппарат коалиции совершил несогласованный с российской стороной полет в сирийском небе, сообщил РИА Новости замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. Таким образом, американцы в очередной раз нарушили протоколы деконфликтации.

Кроме того, в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано два нарушения парой истребителей F-15 американской коалиции.

Замруководителя ЦПВС обратил внимание, что такими действиями возглавляемая Соединенными Штатами военная коалиция создает опасные предпосылки авиационных происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве арабской республики.