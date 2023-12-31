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Путин поздравил с Новым годом командующих группировками войск

Президент РФ поздравил военачальников по телефону.
Владимир Рубанов 2023-12-31 22:39:01
© Фото: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин поздравил с Новым годом командующих группировками войск. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам Пескова, в преддверии Нового года Путин позвонил и поздравил командующих южного, центрального, западного, восточного, а также херсонского и запорожского направления.

Ранее сообщалось, что российский лидер не стал поздравлять с Новым 2024 годом лидеров западных государств, кроме премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

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