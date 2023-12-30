Путин не поздравил с Новым годом лидеров стран ЕС, кроме Орбана

Президент России Владимир Путин не стал поздравлять лидеров стран Запада с Новым 2024 годом.

На официальном сайте Кремля был опубликован список политиков, которым глава государства направил поздравления. В него вошли лидеры Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Южной Осетии. Также российский лидер поздравил с новогодними праздниками лидеров Боливии, Венгрии, Венесуэлы, Вьетнама, Индии, Китая, Кубы, Лаоса, Никарагуа, Сербии, Сирии, Турции и ЮАР.

Поздравления также были направлены Папе Римскому Франциску и ряду бывших глав иностранных государств и правительств. В их числе оказались Роберт Кочарян, Нурсултан Назарбаев, Серж Саргсян, Николя Саркози и Герхард Шредера.