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В Турции зафиксировали три землетрясения за полчаса

Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в провинции Хаккари в 19.52 по местному времени, а второе землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировано через 13 минут.
Ирина Егорова 2023-12-31 21:29:01
© Фото: Павел Бедняков, РИА Новости

Два землетрясение произошли в Турции в течение получаса после фиксации первого. В 19.37 управление по ликвидации последствий стихийных бедствий сообщило о землетрясении магнитудой 4,4, которое произошло в провинции Хаккари на юго-востоке Турции. Второе землетрясение магнитудой 3,5 случилось в 19.52 в Хаккари, а через 13 минут еще и третье, магнитудой 4,5. Данные приведены на сайте управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).  

Не уточняется о пострадавших и разрушениях. Провинция Хаккари лежит на высоте 1700 метров над уровнем моря и включает в себя 4 района, там живет примерно 237 000 человек.

В середине декабря на территории Турции фиксировались движения земной коры различной магнитуды: 1,2, 1,5, 1,6, 2,3, 2,8 и другие значения, в том числе и в центральной части республики. 

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