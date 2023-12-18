На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,3

Очаг подземных толчков залегал на глубине 15 километров, эпицентр был в 26 километрах к северо-востоку от Эрзинджана.

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В восточной части Турции произошло землетрясение магнитудой 4,3. О зафиксированном сейсмособытии сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Эпицентр землетрясения находился в 26 километрах к северо-востоку от Эрзинджана - города с населением около 114 тысяч человек и в 124 километрах южнее Трабзона, который населяет порядка 244 тысяч человек. Очаг подземных толчков залегал на глубине 15 километров.

Незадолго до этого EMSC выявил еще ряд подземных толчков различной магнитуды. Не уточняется о пострадавших и разрушениях.

Вечером 17 декабря фиксировались движения земной коры различной магнитуды: 1,2, 1,5, 1,6, 2,3, 2,8 и другие значения, в том числе и в центральной части Турции.