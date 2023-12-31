Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено

На Крымском мосту возобновили движения автотранспорта после временного перекрытия.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено" - передает RT со ссылкой на официальный Telegram-канал об оперативной обстановке на мосту.

Отмечается, что движение автомобилей по Крымскому мосту не осуществлялось в течение почти получаса. Ограничение вступило в силу в 19.01 по московскому времени.

Также вечером 31 декабря в Севастополе звучали сирены воздушной тревоги. Предупреждающие сигналы работали в течение 14 минут, сообщал ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

На время объявления тревоги жителям рекомендуется покинуть свои дома и спуститься в укрытия. Также морской и наземный общественный транспорт прекращает свое движение во время сигналов опасности.

Крымский мост соединяет Крым с Краснодаром через Керченский пролив. Он считается самым длинным в Европе, его длина - 19 километров.