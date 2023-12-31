Остановить теракты Киева: как РФ ответила на удар по Белгороду

Москва. Из вертолета выгружают носилки с одним из тяжелораненых жителей Белгорода. Сегодня днем Ил-76 МЧС доставил на подмосковный аэродром Жуковский 25 пострадавших в результате массированного украинского удара по мирному городу. В полете их сопровождали медики отряда «Центроспас», психологи и глава Минздрава.

«Перелет прошел очень хорошо, пациенты не ухудшились, состояние стабильное. Сейчас проходит эвакуация в клиники города Москвы, в федеральные центры. Эвакуация будет проводиться автомобилями скорой помощи, Центра медицины катастроф и вертолетами. Всех бригады уже готовы принять в медицинских организациях», - сказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

В Минобороны подчеркнули, что атака на Белгород - это именно теракт. Всего погибли 24 человека, в том числе трое детей, больше сотни получили тяжелые ранения. ВСУ ударили по городу из реактивных систем залпового огня. Из Харьковской области били по гражданским объектам кассетными боеприпасами. Большую часть удалось перехватить, в противном случае жертв и разрушений было бы больше.

Россия сразу созвала экстренное заседание Совбеза ООН. Постпред при ООН Василий Небензя призвал все международные организации и правительства стран осудить это жестокое нападение и дистанцироваться от киевского режима. Он подчеркнул, что и Вашингтон, и Брюссель - соучастники преступлений.

«Нам известно, что к организации этого теракта непосредственно причастны британские и американские консультанты, регулярно подстрекающие власти нынешней Украины к совершению кровавых преступлений. Нам хорошо знаком тот нарратив, который мы сегодня услышим: ничего этого не было бы, если бы вы не начали СВО в феврале 2022 года. Ложь, дамы и господа. Мы начали специальную военную операцию, чтобы остановить то, чем занимался киевский режим на Донбассе, восемь лет безнаказанно обстреливая его города и населенные пункты. Молчание в ответ на разнузданное варварство укронацистов и их кукловодов-подельников из “цивилизованных демократий” будет сродни пособничеству их кровавым деяниям», - сказал Небензя.

При обстреле Белгорода применялись чешские РСЗО Vampire. Небензя подчеркнул, что постпред Чехии отказался принять участие в экстренной встрече Совбеза. Риторика нашего дипломата при этом стала жестче: остановить теракты Киева может только победа России. Наше Минобороны жестко ответило на атаку боевиков - войска нанесли высокоточный удар по объектам в Харькове, откуда специалисты ГУР и ВСУ координировали свой теракт. Также уничтожены базы наемников и неонацистов. Нанесены удары и на других направлениях.

«Высокоточными ударами поражен филиал национального центра управления космическими средствами в районе населенного пункта Залесцы Хмельницкой области, который используется ВСУ для ведения разведки. Уничтожены базы горючего в Харькове и Запорожье, с которых шло снабжение украинских группировок войск на Харьковском и Ореховском направлениях», - сообщил официальный представитель министерства Игорь Конашенков.

В Минобороны подчеркнули, что Россия наносит удары только по военным объектам. Похожий предновогодний теракт противник хотел устроить и в Донецке, но наши подразделения сработали на опережение. В результате две американские установки РСЗО HIMARS, которые могли бы нанести серьезный ущерб, уничтожены.