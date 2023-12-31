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Минобороны: три украинских беспилотника уничтожили в Ростовской области

Беспилотный летательный аппарат самолетного типа был сбит сегодня около 17.40 по московскому времени.
2023-12-31 18:16:01
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Три украинских беспилотника уничтожены над территорией Ростовской области, сообщило Минобороны России. Это произошло 31 декабря около  17.40 по московскому времени.

Дежурными средствами ПВО пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России, говорится в сообщении.

Ранее оборонное ведомство заявляло об уничтожении трех пусковых установок РСЗО, в том числе двоих HIMARS и одной ракеты «Ольха» в районе Селидово в ДНР и Глубокого в Харьковской области. Ликвидация осуществлялась силами оперативно-тактической авиации, ударами беспилотников, ракет и артиллерии Российской армии.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.

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