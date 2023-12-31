В МО сообщили об уничтожении авиатехники на аэродромах «Днепр» и «Школьный»

Авиатехника ВСУ уничтожена в ангарах на аэродромах «Днепр» в Днепропетровской области и «Школьный» в Одесской области, сообщили в Минобороны России.

Силами оперативно-тактической авиации, ударами беспилотников, ракет и артиллерии Российской армии уничтожены три пусковые установки РСЗО, в том числе две HIMARS и одна «Ольха» в районе Селидово в ДНР и Глубокого в Харьковской области.

Кроме того, поражены радиолокатор ЗРК С-300 в районе Санжейки Одесской области, склады горючего и боеприпасов ВСУ в районе Запорожья и Белой Церкви, живая сила и военная техника в 133 районах, говорится в сообщении военного ведомства.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.