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В МО сообщили об уничтожении авиатехники на аэродромах «Днепр» и «Школьный»

Поражены три пусковые установки РСЗО, в том числе две HIMARS и одна «Ольха» в районе населенных пунктов Селидово в ДНР и Глубокого в Харьковской области.
2023-12-31 16:13:01
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Авиатехника ВСУ уничтожена в ангарах на аэродромах «Днепр» в Днепропетровской области и «Школьный» в Одесской области, сообщили в Минобороны России.

Силами оперативно-тактической авиации, ударами беспилотников, ракет и артиллерии Российской армии уничтожены три пусковые установки РСЗО, в том числе две HIMARS и одна «Ольха» в районе Селидово в ДНР и Глубокого в Харьковской области.

Кроме того, поражены радиолокатор ЗРК С-300 в районе Санжейки Одесской области, склады горючего и боеприпасов ВСУ в районе Запорожья и Белой Церкви, живая сила и военная техника в 133 районах, говорится в сообщении военного ведомства.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#авиация #Минобороны России #аэродромы #Одесская область
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