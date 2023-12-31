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По военной базе США на территории Сирии нанесен ракетный удар

По военной базе США в Сирии было выпущено более десяти ракет.
Ян Брацкий 2023-12-31 01:55:01
© Фото: snapshot-photography B.Shamlo vi www.imago-images.de Global Look Press

Ракетный удар нанесен по американской военной базе в Сирии. Инцидент произошел на месторождении газа «Конико» в провинции Дейр-эз-Зор на востоке САР.

«Американская база на месторождении "Конико" в Дейр-эз-Зоре подверглась ракетному обстрелу», - пишет РИА Новости со ссылкой на местный источник.

Сообщается, что по военной базе США было выпущено более десяти ракет. Пентагон имеет на территории Сирии обширную сеть военных баз. Всего их 24 и четыре пункта. Неоднократно они подвергались ракетным ударам и атакам беспилотников.

Последний подобный случай произошел в минувшую среду. Ракетным ударам подверглась территория базы Айн-аль-Асад в провинции Анвар на западе страны. Источники сообщали о трех мощных взрывах.

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