Военную базу США Айн-аль-Асад в Ираке атаковали ракетами

Американская военная база Айн-аль-Асад в иракской провинции Анбар на западе страны подверглась ракетным ударам, сообщает издание Al Hadath.

Всего на военной базе прогремели три сильных взрыва, передает RT. О повреждениях в результате атаки и пострадавших не сообщается. Военные базы США в Ираке и Сирии стали частой целью обстрелов с начала обострения палестино-израильского конфликта.

Ранее удар по этой американской базе был осуществлен 20 декабря, жертв и повреждений не было. Военные, направленные на место атаки, смогли захватить грузовик, переоборудованный под пуск ракет.