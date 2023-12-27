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Военную базу США Айн-аль-Асад в Ираке атаковали ракетами

Всего на военном объекте раздались три взрыва.
Елизавета Кондрикова 2023-12-27 03:10:01
© Фото: U.S. Army Sgt. Julio Hernandez, Keystone Press Agency Globallookpress

Американская военная база Айн-аль-Асад в иракской провинции Анбар на западе страны подверглась ракетным ударам, сообщает издание Al Hadath.

Всего на военной базе прогремели три сильных взрыва, передает RT. О повреждениях в результате атаки и пострадавших не сообщается. Военные базы США в Ираке и Сирии стали частой целью обстрелов с начала обострения палестино-израильского конфликта.

Ранее удар по этой американской базе был осуществлен 20 декабря, жертв и повреждений не было. Военные, направленные на место атаки, смогли захватить грузовик, переоборудованный под пуск ракет.

 

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