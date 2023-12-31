Гладков: ВСУ обстреляли поселок Красное, погиб пожилой мужчина

Поселок Красное Шебекинского городского округа вновь оказался под обстрелом ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«К большему горю погиб дедушка. В момент обстрела он находился в продуктовом магазине, травмы полученные им от осколков снаряда были несовместимы с жизнью. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшего…», - написал глава региона в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате обстрела ранения получила одна женщина - продавец магазина. Она госпитализирована в Шебекинскую центральную районную больницу с осколочным ранением головы.

Повреждения от осколков снаряда получили магазин и линия электропередачи, добавил Гладков. Аварийные службы в скором времени приступят к ликвидации последствий обстрела.

Украинские боевики обстреляли центр Белгорода 30 декабря - ВСУ нанесли удары по городу двумя ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО «Vampire» чешского производства. Количество погибших в результате атаки ВСУ достигло 24. Ранения получили 131 человек, сообщал ранее Минздрав РФ. Поврежденными оказались 37 многоквартирных домов, 453 квартиры, 3 частных домовладения, 7 социальных объектов.

В связи с трагическими событиями многие города приняли решение о сокращении или вовсе об отмене праздничных и развлекательных мероприятий. Например, в Коломне и в Ижевске отменены ночные гуляния.