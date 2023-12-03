Ставропольские спасатели сняли на видео леопарда-беглеца, напавшего на хозяина
Животному удалось перепрыгнуть через забор и сбежать. Правоохранителям пришлось его застрелить.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Ставропольские спасатели сняли на видео леопарда-беглеца, напавшего на хозяина. Кадры «Звезде» предоставила пресс-служба ПАСС СК.
Напомним, этой ночью в станице Незлобной хищник подрал своему хозяину кожу головы, ухо, а затем сбежал из частного дома.
«Животное запрыгнуло на дерево и спрыгнуло к соседям во двор...К сожалению, животному удалось перепрыгнуть через забор и сбежать», - сообщили нашему телеканалу в экстренных службах.
В итоге правоохранителям пришлось ликвидировать животное, так как оно представляло опасность для местных жителей.