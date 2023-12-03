В стране и мире Ставропольские спасатели сняли на видео леопарда-беглеца, напавшего на хозяина Анна Назайкина Животному удалось перепрыгнуть через забор и сбежать. Правоохранителям пришлось его застрелить. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Ставропольские спасатели сняли на видео леопарда-беглеца, напавшего на хозяина. Кадры «Звезде» предоставила пресс-служба ПАСС СК. Напомним, этой ночью в станице Незлобной хищник подрал своему хозяину кожу головы, ухо, а затем сбежал из частного дома. «Животное запрыгнуло на дерево и спрыгнуло к соседям во двор...К сожалению, животному удалось перепрыгнуть через забор и сбежать», - сообщили нашему телеканалу в экстренных службах. В итоге правоохранителям пришлось ликвидировать животное, так как оно представляло опасность для местных жителей. Экспертное мнение и аналитика