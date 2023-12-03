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Ставропольские спасатели сняли на видео леопарда-беглеца, напавшего на хозяина

Анна Назайкина
11:39 03.12.2023
Животному удалось перепрыгнуть через забор и сбежать. Правоохранителям пришлось его застрелить.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Ставропольские спасатели сняли на видео леопарда-беглеца, напавшего на хозяина. Кадры «Звезде» предоставила пресс-служба ПАСС СК.

Напомним, этой ночью в станице Незлобной хищник подрал своему хозяину кожу головы, ухо, а затем сбежал из частного дома.

«Животное запрыгнуло на дерево и спрыгнуло к соседям во двор...К сожалению, животному удалось перепрыгнуть через забор и сбежать», - сообщили нашему телеканалу в экстренных службах.

В итоге правоохранителям пришлось ликвидировать животное, так как оно представляло опасность для местных жителей.

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