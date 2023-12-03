На Ставрополье самка леопарда напала на своего хозяина и сбежала
Как сообщается, опасного хищника пришлось застрелить.
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На Ставрополье в станице Незлобной из частного дома сбежал леопард, который напал на своего хозяина. Об этом говорится в сообщении региональной Противопожарной и аварийно-спасательной службы.
В экстренных служба уточнили, что самка порвала хозяину кожу головы и уха, а затем скрылась.
Дмитрий Баскаков рассказал RT, что леопард никогда не вел себя подобным образом. Произошедшее он объяснил проблемами с психикой.
Начались поиски. Впоследствии спасатели сообщили, что хищника «остановили».
«Сбежавшего леопарда удалось остановить! Животное больше не представляет угрозы», - говорится в сообщении.
По данным местных пабликах, леопарда пришлось застрелить. Сейчас правоохранители устанавливают, законно ли мужчина содержал такого опасного питомца.