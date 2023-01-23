ТАСС: взрыв произошел на металлургическом заводе в Подмосковье
Информация о пострадавших пока не поступала.
© Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости
Вспышка алюминиевой пыли и хлопок произошли на заводе ООО «Молирен» в городе Рошаль Московской области, поступило сообщение о пожаре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.
«В 10.59 поступила информация о пожаре в Рошале городского округа Шатура. Произошла технологическая вспышка алюминиевой пыли», - говорится в сообщении.
Информации о пострадавших на данный момент нет. На месте работают оперативные службы.
Предприятие в Рошале специализируется на работах в области металлургии и органической химии.
Ранее взрыв прогремел на химическом предприятии в китайской провинции Ляонин. Пожар на заводе попал на камеры.