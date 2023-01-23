МО РФ показало, как идет работа специалистов фельдъегерско-почтовой связи в зоне СВО
Министерство обороны России показало работу специалистов фельдъегерско-почтовой связи (ФПС) Западного военного округа, доставляющих почту от родных и близких участникам специальной военной операции.
Грузовики под охраной ежедневно бывают на передовой. Сотрудники ФПС стараются доставлять корреспонденцию без задержек. Все конверты и посылки вручаются лично в руки.
Специалисты не только обеспечивают доставку почты бойцам, но и переправляют письменные весточки с передовой родным и близким военнослужащих. Любое письмо из дома бойцы ждут с особым трепетом, поскольку другой связи с близкими в настоящее время у них нет. А добрые слова от родных согревают и поддерживают.
«Родители постоянно думают обо мне. Я всегда рад тому, что письма приходят, что я могу получить их, прочитать... Я очень скучаю по родным», - сказал военнослужащий ВС РФ Егор.
Письма присылают из разных уголков страны. Дети отправляют волонтерам свои послания и рисунки, а те передают их адресатам на передовой. По-настоящему искренние слова трогают до глубины души. Стойкие и сильные военнослужащие при прочтении едва сдерживают слезы.
Между тем в ДНР сообщили об освобождении Двуречья и Краснопольевки под Артемовском.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов