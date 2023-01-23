Окончившие вузы в новых регионах граждане РФ смогут получить дипломы российского образца

Обучавшиеся в вузах, расположенных на новых территориях, также смогут получить образование в российских университетах.

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Граждане России, которые в 2022 году окончили вузы в новых регионах, смогут получить дипломы российского образца. Об этом заявили в Минобрнауки РФ.

«Граждане России, которые в 2022 году окончили вузы Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, успешно прошли государственную итоговую аттестацию, но не получили документ об окончании обучения, смогут претендовать на дипломы российского образца», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Уточняется, что для них предусмотрены особые условия прохождения государственной итоговой аттестации.

Помимо этого, обучавшиеся в вузах, расположенных на новых территориях, смогут продолжить получать образование в российских университетах. Отчисленные или прервавшие обучение в 2022 году получат возможность увеличить срок получения образования до одного года.

Проекты приказов Минобрнауки также установят соответствия между направлениями подготовки и специальностями, действующими в РФ и теми, что ранее функционировали на новых территориях.

«Это необходимо как для адаптации выпускников, которые готовятся к трудоустройству, так и студентам, которые продолжат обучение в вузах», - отметили в ведомстве.

Ранее в московской Госавтоинспекции заявили, что начали регистрировать автомобили жителей новых регионов страны, а также выдавать им водительские удостоверения.