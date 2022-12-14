ГИБДД Москвы назвала отделение, где жители новых регионов РФ смогут зарегистрировать авто

© Фото: Наталья Селиверстова, РИА Новости

Московская Госавтоинспекция начнет регистрировать автомобили жителей Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей с 14 декабря 2022 года. Соответствующее сообщение было опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства.

«С 14 декабря 2022 года для жителей новых четырех субъектов Российской Федерации организовано предоставление государственных услуг по вопросу обмена регистрационных документов и водительских удостоверений в МО ГИБДД ТНРЭР №1 ГУ МВД России по городу Москве по адресу: улица Лобненская, дом 20», - говорится в сообщении.

Такая возможность появится у граждан России из новых регионов в соответствии с постановлением правительства РФ от 2 декабря 2022 года №2216 «Об особенностях предоставления государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений».

Ранее Министерство внутренних дел России закрепило коды на госномерах автомобилей из новых регионов РФ. С 23 ноября Донецкая Народная Республика - код 80, Луганская Народная Республика - код 81, Херсонская область - код 84, Запорожская область - код 85.