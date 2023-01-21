Рублев обыграл британца Эванса и вышел в четвертый круг Australian Open

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Первая ракетка России Андрей Рублев вышел в четвертый круг турнира Australian Open. Во время матча в Мельбурне россиянин обыграл британского теннисиста Дэниела Эванса. Игра завершилась со счетом 6:4, 6:2, 6:3 в пользу Рублева, который выступал под пятым номером посева.

Британец был посеян под 25 номером. Рублев в следующем круге соревнований встретится с победителем матча между датским теннисистом Хольгером Руне под девятым номером посева и французом Уго Умбером.

Ранее посольство РФ осудило запрет Австралии на вывешивание флагов РФ и Белоруссии на Australian Open. Российские дипломаты отметили, что дискриминация российских теннисистов пошла еще дальше: от политики «нейтрального флага» к невозможности болельщикам явно поддерживать своих спортсменов.