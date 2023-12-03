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Министр обороны США Остин заявил о рисках поражения Израиля в секторе Газа

Елизавета Кондрикова
11:02 03.12.2023
По его словам, Израиль ждет стратегическое поражение, если не будет обеспечена безопасность и защита гражданского населения Палестины.
Министр обороны США Остин заявил о рисках поражения Израиля в секторе Газа
© Фото: Adel Al Hwajre, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) может грозить «стратегическое поражение» в секторе Газа, если Израиль не обеспечит безопасность и защиту гражданских лиц и свободный доступ гуманитарной помощи, заявил министр обороны США Ллойд Остин. Его слова опубликованы на сайте ведомства.

«В такого рода боях центром тяжести является гражданское население. И если вы загоняете его в объятия врага, вы замените тактическую победу стратегическим поражением», - сказал министр на Рейгановском форуме по национальной обороне, который проходит в Калифорнии.

Он подчеркнул, что бои ведутся в одних из самых густонаселенных районах, где все еще удерживается оборона палестинского движения ХАМАС.

В Пентагоне подчеркнули, что США и дальше будут поддерживать Израиль, так как это даже «не подлежит обсуждению». Тем не менее Пентагон будет и дальше «добиваться от Израиля» защиты мирных жителей в Газе.

Сегодня рано утром стало известно об ударе израильской авиации по жилым зданиям лагеря беженцев Нусейрат, расположенном в центральной части сектора Газа. В результате атаки пострадало множество человек и погибли не менее 14 жителей, среди погибших есть женщины и дети.

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