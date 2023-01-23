В МО РФ показали, как 152-миллиметровые «Акации» громят позиции украинских боевиков
Минобороны России показало видео с боевой работой расчетом 152-миллиметровых самоходок «Акация» ЮВО в зоне спецоперации. Как отметили в российском оборонном ведомстве, расчеты выполняют огневые задачи и уничтожают объекты и позиции украинских боевиков.
«Артиллеристы Южного военного округа, поддерживая действия мотострелковых и танковых подразделений, наносят удары по укреплениям противника, скоплениям живой силы, колоннам военной техники украинских боевиков, доставляющим подкрепления», - говорится в сообщении.
Также в опубликованном российским оборонным ведомством видео есть фрагмент объективного контроля работы самоходок. На нем видно, как российские снаряды поражают украинские укрепления.
Как уточнили в российском оборонном ведомстве, корректировку огня «Акаций» ведут расчеты беспилотников - она проходит в круглосуточном режиме.
Российские артиллеристы сообщили, что одна из важных задач - уничтожать подошедшие в зону боевых действий резервы противника. При этом важно часто менять позиции, чтобы не подставиться самим, ведь долгая жизнь расчета - это новые и новые уничтоженные украинские боевики.
Ранее МО РФ показало кадры боевого применения РСЗО «Торнадо-Г» в зоне специальной военной операции.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов