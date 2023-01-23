В МО РФ показали, как 152-миллиметровые «Акации» громят позиции украинских боевиков

Российские снаряды поражают укрепления украинских боевиков - это видно на кадрах объективного контроля с беспилотников.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны России показало видео с боевой работой расчетом 152-миллиметровых самоходок «Акация» ЮВО в зоне спецоперации. Как отметили в российском оборонном ведомстве, расчеты выполняют огневые задачи и уничтожают объекты и позиции украинских боевиков.

«Артиллеристы Южного военного округа, поддерживая действия мотострелковых и танковых подразделений, наносят удары по укреплениям противника, скоплениям живой силы, колоннам военной техники украинских боевиков, доставляющим подкрепления», - говорится в сообщении.

Также в опубликованном российским оборонным ведомством видео есть фрагмент объективного контроля работы самоходок. На нем видно, как российские снаряды поражают украинские укрепления.

Как уточнили в российском оборонном ведомстве, корректировку огня «Акаций» ведут расчеты беспилотников - она проходит в круглосуточном режиме.

Российские артиллеристы сообщили, что одна из важных задач - уничтожать подошедшие в зону боевых действий резервы противника. При этом важно часто менять позиции, чтобы не подставиться самим, ведь долгая жизнь расчета - это новые и новые уничтоженные украинские боевики.

Ранее МО РФ показало кадры боевого применения РСЗО «Торнадо-Г» в зоне специальной военной операции.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов