Вооруженные силы России в ответ на массированный обстрел Белгорода со стороны вооруженных формирований украинских националистов поразили центры принятия решений и военные объекты в Харькове, которые использовались преступным киевским режимом. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В оборонном ведомстве уточнили, что высокоточным ракетным ударом по бывшему гостиничному комплексу «Харьков Палас» были уничтожены представители Главного управления разведки (ГУР) и Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые принимали непосредственное участие в планировании и исполнении удара по Белгороду.

Отмечается, что в том же здании находилось до 200 иностранных наемников, их собирались привлечь к проведению терактов на приграничной с Украиной территории РФ.

Кроме того, ударами высокоточных ракет по зданию СБУ по Харьковской области и пункту временной дислокации националистического формирования «Правый сектор»* (запрещенная в РФ экстремистская организация) были ликвидированы представители руководящего состава украинских спецслужб, иностранные наемники и боевики подразделения «Кракен»** (запрещенная в РФ организация), которые осуществляли подготовку диверсий на территории России.

Напомним, в результате атаки ВСУ на Белгород погибли 24 человека, пострадали 108 жителей города. По словам губернатора Белгородской области Вяеслава Гладкова, разрушения выявили в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, 3 частных домовладениях, на 7 социальных объектах.

*«Правый сектор» - экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

**«Кракен» - организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.