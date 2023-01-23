В Сербской прогрессивной партии заявили о готовности Вучича уйти с поста лидера

По словам председателя исполкома партии, сербский лидер сделал такое заявление на встрече с руководством политического союза в штаб-квартире в Белграде.

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Президент Сербии Александр Вучич, который также является главой Сербской прогрессивной партии (SNS), заявил о готовности покинуть пост лидера. Об этом сообщил председатель исполкома партии Дарко Глишич.

«Если президент Вучич останется при своем [мнении] и подаст в отставку, я думаю, это конец партии и конец карьеры, которую она сделала на политической арене Сербии. Я думаю, что после этого следует что-то, что является худшим и самым мрачным сценарием для Сербии, который я даже не могу себе представить», - сказал Глишич в эфире сербского телеканала Pink.

По его словам, сербский лидер сделал такое заявление на встрече с руководством партии в штаб-квартире в Белграде. Как передает ТВ-канал, одной из тем обсуждения участников заседания стало «давление Запада на Сербию в связи с Косово». Некоторые члены политического объединения призвали не соглашаться на дальнейшие переговоры с Европейским союзом и Соединенными Штатами Америки.

Ранее президент Сербии Александр Вучич выступил с резкой критикой доклада Европейского парламента, который требует признания Белградом независимости самопровозглашенного Косово и введения санкций против сторонников отделения территорий. По мнению сербского лидера, Белграду в дальнейшем «будет тяжелее из-за лицемерия западных стран и безответственности некоторых их представителей». И перспективы диалога с Западом он пока не видит, так как «они понимают только силу как аргумент».