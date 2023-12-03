Сослуживец генерал-майора Солуянова рассказал подробности Панджшерской операции

За проявленное мужество, героизм и отвагу при выполнении воинского долга в Афганистане Александр Солуянов был удостоен звания Героя Советского Союза.

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Ушедший их жизни генерал-майор ВДВ в отставке Александр Солуянов хорошо проявил себя во время Панджшерской операции в Афганистане. Об этом «Звезде» рассказал его сослуживец, а ныне председатель исполнительного комитета Всероссийской общественной организации «Союз Десантников России» Валерий Юрьев.

С Солуяновым он служил более полугода и неоднократно им вместе приходилось решать непростые боевые задачи, за которые Солуянов был удостоен звания Героя Советского Союза.

«Он был командиром 1-го батальона. Батальон был наиболее боеспособный, эффективный. Особенно отличился во время Панджшерской операции, когда были достигнуты большие результаты, было уничтожено и взято в плен большое количество душманов, захвачено оружие. Как человек, как командир, он был хороший. Он был требовательным, авторитетным, очень грамотным офицером и принимал целесообразные решения», - рассказал Юрьев.

Александр Петрович Солуянов ушел из жизни накануне. Ему было 69 лет, до юбилея генерал-майор в отставке не дожил чуть более двух недель. В «Севастопольском союзе ветеранов десантников» отметили, что он навсегда останется в сердцах тех, кто его помнит.